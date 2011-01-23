Luis Carlos Rincón

Cuando apenas comenzaba la noche de ayer, miembros activos de la Armada Nacional se estrellaron contra el frente de una casa en un carro Mazda 323, que uno de ellos conducía. El incidente se presentó en la carrera 47 número 74 – 116 y ambos uniformados fueron trasladados de urgencia hasta la Clínica del Sol donde recibieron atención médica.

El vigilante que se encontraba en el interior de la vivienda asegura que aproximadamente a las 6 y 30 de la noche sintió que algo colisionó en la entrada del lugar. 'Yo estaba preparándome para comer cuando escuché un fuerte estruendo. Inmediatamente salí para ver lo que había pasado y me encontré con el carro estrellado de frente contra un costado de la casa', narra el hombre que prefirió omitir su nombre.

Algunos testigos que viven por el transitado sector, afirman que los uniformados venían en contra vía y para evitar colisionar de frente contra otro vehículo, terminaron chocando contra la vivienda. 'Por fortuna no había nadie en ese momento en la entrada ni en la acera. De otro modo estaríamos lamentando la muerte de alguien. Mire cómo tumbaron la reja y agrietaron las paredes', exclama un vecino notoriamente indignado, que aseveró que los dos ocupantes del carro de placas REG-618 de Barranquilla, estaban en avanzado estado de embriaguez, lo que no fue confirmado por las autoridades de tránsito que llegaron al lugar.

Según el parte médico, ambos sujetos presentaron politraumatismos y uno de ellos sufrió una herida leve en la cabeza.