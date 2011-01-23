Vecinos de la calle 74 con carreras 43, 44 y 45 se quejaron de desmanes después del Bando. En una carta dirigida a EL HERALDO afirmaron que 'son damnificados no por el invierno sino por el Carnaval'. 'Nos tocará como todos los años al día siguiente pasar nuestro guayabo ajeno, recoger los vidrios de nuestros ventanales y volver a instalarnos para esperar con ansias la próxima fecha carnavalera', afirmaron.

Un muerto y 3 heridos dejaron distintos hechos en el barrio Carrizal. A la voz de una riña, un joven identificado como Ferwin, salió de su casa para buscar a su hermano Jair y ponerlo a salvo. Ferwin recibió un tiro en la espalda que le ocasionó la muerte, mientras su hermano se recupera en el Hospital de Barranquilla de las heridas con arma blanca que recibió en su espalda, piernas, brazos y costillas.



En el mismo sector y al parecer en la misma riña, Luis Alberto Bellio, de 52 años, resultó herido en la espalda con perdigones. Tiene unos 30 orificios en la espalda. Bellio salió a la puerta de su casa pues escuchó la voz de su sobrino, cuando se dio la vuelta para regresar recibió las heridas en la espalda.

En otros hechos, Benjamín Marriaga Jaramillo, de 56 años, salió sobre las 6:00 de esta mañana a comprar fritos y fue interceptado por 3 hombres armados que intentaron atracarlo. Marriaga Jaramillo opuso resistencia y recibió una puñalada cerca al pulmón izquierdo. Fue ingresado al Hospital de Barranquilla. Le robaron 12 mil pesos.



En el barrio San Roque un hombre identificado como Richard Marañon, de 37 años, fue víctima de 3 asaltantes. El hecho se registró sobre las 12 de la noche. Marañón, que se gana la vida como ayudante de albañilería, opuso resistencia al atraco y fue acuchillado. Le robaron 200 mil pesos. Un mototaxista que pasaba por el lugar de los hechos lo auxilio y lo llevó al Hospital de Barranquilla.



En Rebolo se registró un riña, sobre las 2:30 de la mañana, en la que resultó herido Amilkar Enrique Delgado Bohorquez, de 31 años. Delgado estaba ingiriendo licor con un hombre conocido como ‘El Bola’, quien tras una discusión le partió una botella en la cabeza. Fueron necesarios 7 puntos para cerrar la herida.