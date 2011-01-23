Víctor González Sierra, presunto jefe paramilitar de las 'Águilas Negras' y condenado por 'múltiples homicidios', fue capturado ayer sábado en Venezuela.

'Este es un duro golpe a las organizaciones criminales del narcotráfico y a este grupo que pretende usar nuestro territorio para huir de la justicia de otros gobiernos', dijo anoche el ministro del Interior venezolano, Tareck El Aissami.

El Aissami precisó que González Sierra, de 32 años, fue detenido 'durante una operación' conjunta del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la ciudad de Maracaibo, capital del estado venezolano de Zulia, fronterizo con Colombia.

El Aissami insistió en que González Sierra fue sentenciado en Colombia 'por múltiples homicidios y llegó a Venezuela para escapar de la justicia', pero fue apresado gracias a 'la capacidad de respuesta y elevada operatividad' de la fuerza pública.

En los próximos días podría informarse sobre el destino de González Sierra, 'quien sería extraditado a Colombia'.

El Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, entregó a Colombia hace nueve días al colombiano Nilson Terán, considerado el segundo cabecilla del frente norte del ELN, sentenciado a 40 años de prisión por terrorismo y tráfico de drogas.

El presidente Juan Manuel Santos dijo que Chávez 'está cumpliendo con su palabra' de no permitir la presencia en su país de miembros de 'grupos al margen de la ley'.

EFE