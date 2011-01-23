Jefferson Efraín Martínez, de 16 años, recibió 2 impactos de bala que le produjeron la muerte sobre la 1:30 de la mañana en el barrio El Pozón de Cartagena.

Los hechos aún son motivo de investigación, pero se conoce que ocurrieron cerca de la casa de la víctima, quien murió de manera casi inmediata por las heridas ocasionadas por un revólver calibre 38 largo.

Adelaida Hernández, madre de la Jefferson, afirmó haber escuchado cuatro disparos. Un compañero de la víctima, Antonio José Cárcamo, resultó herido y se encuentra en estado de coma en la Clínica Laura Carolina.