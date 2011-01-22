Hernando Vergara

Las autoridades deberán valerse de un intérprete para indagar a Gilberto Antonio Lobo Lara, de 34 años, el sordomudo que en la madrugada de ayer, presuntamente, mató a su mujer, quien tenía la misma limitación.

El hombre, a quien sus vecinos calificaron como extremadamente celoso, le propinó diez puñaladas a su compañera y luego intentó suicidarse.

Todo ocurrió en un pequeño apartamento en el barrio San Joaquín de esta capital.

La pareja vivía hace año y medio en el lugar, pero hace unos cuantos meses Angélica Acuña Pinzón, de 24 años, no aguantó más los maltratos físicos de su esposo y se fue para donde unos familiares, en Bucaramanga. Con ella se llevó a su pequeño hijo, de 5 años.

El sábado anterior, Angélica regresó a Valledupar por un dinero que le entregaría su compañero para pagar la matrícula y los gastos del colegio del niño, y luego se regresaría a Bucaramanga.

Ayer, cuando la mujer preparaba el viaje, se produjo una discusión con señas y balbuceos entre los dos, teniendo el trágico final.

Se agredió. La propietaria del inmueble que vive en el mismo sector, quien no suministró su identidad, recordó que a las 4 de la madrugada Gilberto salió con el cuerpo ensangrentado, llevaba cargado a su pequeño y lanzaba una especie de grito que la despertó.

'Al verlo en ese estado, ingresé al apartamento y observé a Angélica bañada en sangre en el piso', contó la mujer.

De inmediato, los vecinos llamaron una ambulancia que recogió a la mujer y a Gilberto, quien en un intento de acabar con su vida, se apuñaló dos veces en el estómago y se cortó las muñecas de las manos.

Ambos fueron ingresados a una clínica, pero su compañera llegó sin vida. Él permanece internado en el centro asistencial bajo estricta supervisión médica y con vigilancia de la Policía.

El hijo de la pareja será sometido a evaluación psicológica por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras su padre, de oficio chatarrero en el mercado de Valledupar, deberá enfrentar a la justicia como el presunto autor de la muerte de Acuña.

El coronel Luis Cogollo, subcomandante de Policía en el Cesar, manifestó que es la primera vez que, en este Departamento, un uxoricidio es protagonizado por dos sordomudos.

'Tendremos que buscar a un intérprete para indagar al señor y avanzar en la investigación', indicó el Oficial.

Por Miguel Barrios