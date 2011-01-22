Archivo particular

Asesinan a vigilante frente a su residencia

Eider Jiménez Quintero, de 35 años, fue acribillado ayer a la 1:30 p.m. por el parrillero de una moto en la puerta de su casa, en el barrió Primero de Mayo de Valledupar. Jiménez trabajaba como vigilante.

Cae implicado en el crimen del médico Hernando Reales

Filadelfo Polo Martínez, el último presunto partícipe en el homicidio del médico Hernando Rafael Reales Fernández fue capturado en el municipio Santa Lucia. Polo, de 44 años, sería el cerebro del crimen de Reales, cuyo cuerpo fue localizado por el Ejército en aguas del Canal del Dique, el 23 de diciembre de 2009, dos días después de que desapareciera.