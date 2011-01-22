Luis Felipe de la Hoz

Lo que empezó como una celebración de las fiestas del 20 de Enero terminó en tragedia luego de que cuatro jóvenes murieron en confusos hechos en el corregimiento palafítico de Nueva Venecia, en jurisdicción de Sitio Nuevo (Magdalena).

Santander Camilo Hernández Camargo, 23 años; Naime José Ferreira Montenegro, 20 años; Wilder Mendonza Cervantes, 17 años, y Alejandro Suárez Cervantes, 26 años, son las víctimas mortales de esta nueva masacre registrada en el pueblo que permanece rodeado de agua.

Los hechos ocurrieron el jueves, a las 10:30 de la noche, tras una riña que, de acuerdo a testigos, se habría formado por media botella de ron.

'Dos muchachos empezaron a discutir y la Policía se metió, pero en vez de calmar la situación uno de ellos se puso a disparar como loco para todas partes', relató Francisca Camargo, mamá de Santander.

Agregó que su hijo, quien era ebanista, estaba sentado y escuchando la música de la verbena, organizada en el estadero Donde Aristóbulo, cuando de repente fue impactado por una bala de fusil en el pecho.

A su vez, Naime, pescador, recibió una bala justo entre las cejas. Según María Manuela Montenegro, madre del occiso, el joven había salido a refrescarse en el portón de la caseta.

Las dos mujeres y otros testigos aseguran que los seis oficiales que patrullaban el sitio habían estado tomando licor desde hacía dos días.

Los uniformados hacen parte de la estación Nueva Venecia, incluyendo al Comandante de la misma, quien fue identificado por testigos como el cabo López y presuntamente accionó su arma de dotación contra los jóvenes.

'Ellos siempre vienen acá a tomar y a comer, y como aquí la gente es tan sana, nadie los denuncia', dijo un morador.

'En la fiesta estaban borrachos y cuando quisieron calmar la pelea uno sacó el fusil. En vez de disparar al aire para asustar a la gente se puso a dispararle a los que estaban en la fiesta y que no tenían nada que ver con la discusión', aseguró Maury Cervantes, mamá de Wilder.

El menor de 17 años, también pescador, fue herido en el pecho en momentos en que bailaba. 'A mi hijo lo mataron como un perro y lo dejaron ahí tirado', agregó desconsolada la mujer.

La otra víctima fue Alejandro, al ser impactado en el cuello. El joven, que era comerciante, alcanzó a ser trasladado a la Clínica General del Norte de Barranquilla, en donde falleció a las 4:30 a.m. de ayer.

2 horas en canoa. Una verdadera odisea vivieron las familias de Santander, Naime y Wilder al tener que trasladar a los jóvenes malheridos en canoas con motores hasta el Hospital de Sitio Nuevo, el más cercano al pueblo.

'Tuvimos que tirarnos al agua para empujar la canoa porque el río está muy seco', contó María. Los tres llegaron sin vida al centro médico.

¿Qué dice la Policía?. La Policía maneja otra versión de los hechos:

'Se presentó una riña entre 10 personas y la patrulla que estaba de servicio atendió el caso. Uno de los protagonistas de la pelea (quien estaría borracho) trató de desarmar al Comandante. En el forcejeo el sujeto accionó el arma y generó una ráfaga de siete disparos que causaron los hechos lamentables', sostuvo el general Óscar Gamboa, Comandante de la Regional 8 de la Policía.

Desmintió rumores de que la población trató de linchar a los oficiales. 'Los policías permanecen en servicio mientras que se realiza la investigación'. Al indagar si se les hizo una prueba de alcoholemia dijo que sí, agregando que con toda certeza, 'ellos estaban de servicio y no estaban ingiriendo licor'.

El Comandante aseveró que una prueba balística determinará quién accionó el arma.

Los familiares de los occisos dijeron que una cosa es cierta: solo hubo cuatro heridos durante los confusos hechos y cada lesión fue mortal. Nadie más resultó afectado.

Ante lo ocurrido, Amarildo Gutiérrez, alcalde de Sitio Nuevo, anunció que hoy expedirá un decreto de Ley Seca hasta aclarar lo que pasó.

La última vez que se presentó una masacre en Nueva Venecia fue el 22 de noviembre del 2000, fecha en la que 60 paramilitares acribillaron a 45 de sus habitantes, todos pescadores.

Las familias de Santander, Naime, Wilder y Alejandro esperan que se haga justicia con las muertes absurdas de los jóvenes.