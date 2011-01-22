Archivo El Heraldo

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Incoder la restitución de 36 predios que habían sido expropiados por parte de 'Jorge 40', comandante del bloque norte de las Autodefensas.

En este caso la Corte encontró que los predios ubicados en el municipio de Chivolo, Magdalena. Les fueron entregados de forma irregular a miembros de las autodefensas al parecer por funcionarios del Incoder, informó Caracol Radio.

Ante esta situación la Corte Suprema ordena a la Fiscalía General de la Nación investigar esta situación para establecer la posible responsabilidad que pudieron tener funcionarios del Incoder, quienes pudieron hacer parte 'De la maquina delincuencial consolidada alrededor del proyecto paramilitar'.

Con ponencia del magistrado Fernando Castro, se ordena que en treinta días se devuelvan los predios ubicados en las localidades de Veracruz, El Encanto, Bejuco Prieto, El Petate, Playón Redondo, La Unión, entre otros.

La determinación revoca la decisión tomada por el tribunal de Barranquilla.

En este caso la Corte encontró que se vulneró el precepto de verdad, justicia y reparación ya que no se permitió la intervención de los verdaderos propietarios de estas tierras que si se le adjudicaron a miembros del grupo paramilitar de 'Jorge 40'.

Incoder destaca fallo de la corte

Como un paso para dinamizar el proceso de restitución de tierras en Colombia, calificó el Gerente General del Incoder, Juan Manuel Ospina, el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ordena la restitución de 36 predios que habían sido expropiados por parte de 'Jorge 40', comandante del bloque norte de las Autodefensas, a campesinos en el año 2001.

Para Manuel Ospina, el fallo será el escenario fundamental, en donde se podrá poner en práctica todo el proceso de restitución de tierras, que no se limita simplemente a que los campesinos que habían sido despojados de estas tierras puedan regresar a ellas, sino que hay un compromiso de que generarle unas condiciones, acordadas con ellos, para que puedan reiniciar de manera efectivo todo el trabajo de la tierra.