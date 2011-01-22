Hasta el próximo 2 de marzo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) tendrá plazo para restituir 36 predios del Magdalena que el Bloque Norte de las Autodefensas le arrebató a sus dueños.

Así lo ordenó la Corte Suprema de Justicia al resolver la apelación que la Fiscalía 3 de Justicia y Paz interpuso contra la decisión de un magistrado de Control de Garantías: blindar dichos parcelas para que no cambien de dueño, pero no accedió a exigirle prontos resultados al Incoder y a la Fiscalía 22 de la Unidad Antiterrorismo, encargada de esclarecer estas irregularidades.

Como lo ha informado EL HERALDO, las anomalías comenzaron entre 1997 y 2000, cuando paramilitares dirigidos por el extraditado Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, le arrebataron los terrenos a sus primeros adjudicatarios bajo amenazas.

En consecuencia, las familias tuvieron que abandonar sus tierras, ubicadas en las veredas El Encanto y Bejuco Prieto, zona del municipio de Chivolo, las cuales estaban cerca de la base de operaciones de Tovar.

Después, en 2002 y 2003, con una inusual diligencia, el liquidado Instituto de la Reforma Agraria (Incora) declaró la caducidad administrativa de las tierras por falta de uso y se los entregó a varias personas, en su mayoría ‘paras’ del Bloque Norte y testaferros de 40.

Todo ello, ignorando que los campesinos no las explotaban porque fueron desplazados por las AUC. Incluso, actualmente, hay parcelas en manos de ex subalternos de Tovar.

LA DECISIÓN. La providencia emitida el pasado miércoles por la Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado Fernando Castro Caballero, señala que el Director Nacional del Incoder deberá ordenar, en un término que no podrá exceder los 30 días hábiles, la expedición de los actos administrativos que revoquen todas las resoluciones que beneficiaron a los paramilitares.

'En el mismo lapso, si aún no lo ha hecho, la Fiscalía 22 iniciará las pesquisas por concierto para delinquir, testaferrato, enriquecimiento ilícito, falsedad, prevaricato, fraude procesal y demás delitos que se derive de lo documentos que, en julio de 2006, el Ejército incautó en la caleta de Jorge 40, en área rural de Sabanas de San Ángel (Magdalena)'.

Además, asegura que las entregas a capataces y lugartenientes del extraditado habrían tenido la complacencia de funcionarios del Incoder, quienes profirieron presurosamente la legalización del despojo.

'La Fiscalía (también) debe establecer la posible responsabilidad de servidores públicos del Incoder, quienes pudieron hacer parte de la máquina delincuencial consolidada alrededor del proyecto paramilitar'.

Los predios

‘Corral Nuevo’, ‘El Bajo’, ‘La Lucha,’ ‘La Paz’, ‘Palermo’, ‘Párate Bien’, ‘Villa Luz’, ‘La Divisa’, ‘Nueva Zelandia’, ‘Punto Nuevo’, ‘Vayan Viendo’, ‘Vida Nueva’, ‘Buenos Aires’, ‘El Petate’, ‘Dios Verá’, ‘Playón Redondo’, ‘Monte Bello’, ‘Ya lo Verá’, ‘El Ejemplo’, ‘Tropelín’, ‘La Unión’, ‘Las Angustias’, ‘Cambio de Vida’, ‘Santafé’, ‘Lucitania’, ‘Nueva Idea’, ‘Los Mellos’, ‘El Revolcón’, ‘Tamaca’, ‘La Florida’, ‘La Envidia’, ‘Nuevo Horizonte’, ‘Flor de la Belleza’, ‘Las Mercedes’ y ‘Las Vegas’.