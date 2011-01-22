Archivo particular

En una finca en La Jagua de Ibirico, la Policía capturó a tres de los presuntos integrantes de Los Urabeños que vienen extorsionando a ganaderos y comerciantes del centro del Cesar: Carlos Enrique Hernández, alias Mateo; Luis Rico Jiménez, Marco, y Luis Rodríguez Ochoa, Guino.

'Aún quedan reductos que tratan de desestabilizar las seguridad y tranquilidad', dijo el coronel Hugo Velásquez, comandante de Policía del Cesar.

En el operativo también se incautaron dos pistolas, balas y un silenciador. Los tres indiciados fueron presentados por la Fiscalía Segunda especializada de Valledupar ante un Juez, quien los encarceló por concierto para delinquir y porte ilegal de armas.