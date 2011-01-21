EL HERALDO

La investigación del homicidio de Estrella Morales Pérez tomaría un rumbo inesperado por la evaluación psiquiátrica que Medicina Legal le practicó a Édgar Gómez Romero, presunto responsable de las torturas y violaciones sexuales que padeció la víctima.

La contadora pública murió el 6 de noviembre pasado en la casa de familiares suyos, en el barrio Costa Hermosa de Soledad, en un ritual de magia negra que le hizo Gómez, conocido como El Chamán.

Tras su captura, Gómez fue encarcelado en la Modelo por homicidio agravado y acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir. Luego, el 16 de diciembre, la Fiscalía lo acusó por estos delitos junto a los esposos Jairo Pertuz y Miladys Pérez, prima de la occisa.

La defensa del Chamán ha alegado que, durante la sesión de vudú, no comprendía sus actos porque recayó en un episodio psicótico, a causa del trastorno bipolar que sufre desde los 18 años. La enfermedad produce cambios drásticos del estado de ánimo.

Sin embargo, sólo hasta ahora se conoce un indicio oficial que confirmaría esa hipótesis.

EL DICTAMEN. Las conclusiones del examen mental, conocidas en exclusiva por EL HERALDO, fueron plasmadas en un extenso informe dirigido al solicitante de la diligencia: la Fiscalía 44 de Soledad, encargada del caso. Está firmado por la psiquiatra forense que el 27 de diciembre anterior entrevistó a Gómez.

La especialista detalla que el acusado llegó custodiado por guardias del Inpec.

Entre las condiciones del paciente, señala 'actitud de grandeza, con autoconfianza, hiperactivo; con ideas delirantes paranoides, místicas, mágicas; su lenguaje es alterado, muy difícil interrumpirle e interrumpe constantemente al entrevistador; aparecen irrelevancias, en ocasiones chistes, canta canciones religiosas y vallenatos'.

Además, que 'se torna irritable ante la confrontación, irritabilidad que cede ante el llamado de atención'.

La perito también manifiesta que El Chamán no tiene antecedentes judiciales y 'su personalidad no impresiona como propensa a cometer delitos'. Y añade que los elementos asociados al crimen y los antecedentes médicos de Gómez, muestran que desarrolló acciones convencido de que tenía poderes especiales de sanación.

'Concluyo que, al momento del hecho punible, no tenía la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos ni autodeterminar su conducta'.

Finalmente, dictamina que presenta un trastorno mental permanente y recomienda que sea recluido 'en Clínica Psiquiátrica, con carácter urgente por los síntomas maníacos y psicóticos evidenciados en la valoración realizada'.