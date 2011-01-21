Mediante diversos operativos realizados por la Policía Metropolitana ayer, se logró la captura de 19 sujetos.

Entre ellos figura alias El Curiño, de 41 años de edad, y quien es señalado de haber participado en el homicidio de Lewis Wilfrido Colorado Tejada, en hechos ocurridos en el sector del Barrio Santo Domingo el 31 de diciembre de 2010.

La captura de esta persona se realizó en la Carrera 4B con 8 del mismo barrio.

Las autoridades también capturaron a dos sujetos que atracaban con cuchillo a los conductores de dos camiones: uno de productos Bimbo y el otro de gaseosas, en la calle 55 con 1, sector de la Avenida Las Torres.

Uno de los antisociales identificado como Jhoel Nayib Villero Silva, de 22 años, resultó herido en la rodilla derecha al ser impactado por un proyectil de arma de fuego mientras que trataba de huir. El otro ladrón lleva el nombre de Brayan Enrique Saumed Rúa, de 20 años. Se les encontraron dos armas blancas encima y los $35 mil que se habían robado.