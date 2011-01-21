Luis F. de la Hoz

Una extraña y desagradable sorpresa se llevaron los médicos del Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad cuando al examinar a una paciente con un sangrado vaginal abundante encontraron solo la cabeza de un feto en su vientre.

El inesperado caso se registró el pasado miércoles a las 10 a.m., cuando la joven, de 21 años y quien se identificaría como Yenifer Elena Ducan Barrios, llegó al centro médico en compañía de un vecino.

'Nos avisó que se le había salido el cordón umbilical y efectivamente tenía parte del mismo afuera', sostuvo ayer Álvaro Fabregas Rodríguez, médico de la sala de parto del hospital.

Agregó que el diagnóstico fue de un aborto inevitable, 'tenía por lo menos 22 semanas y un prolapso de cordón (cuando éste aparece por el cuello uterino antes que el feto)'.

'Cuando le hicimos la especoloscopia encontramos que había material de partes fetales y para la sorpresa de todos era la cabeza y parte del cuello del feto'.

Los médicos volvieron a interrogar a la paciente, quien manifestó que se le había salido el bebé. Dijo que, desesperada, fue a la cocina, tomó un cuchillo e intentó cortar el cordón.

Pero, lo que es materia de investigación por parte de la Fiscalía, es como la mujer terminó decapitando al feto.

Se conoció que Ducan es oriunda de Barranquilla y vive sola en una casa ubicada en el barrio Villa Estadio de Soledad. Hasta ayer a las 5 p.m., nadie se había acercado para acompañarla en el centro médico, en donde está siendo custodiada por la Policía.

Los médicos le han solicitado una valoración psiquiátrica ya que consideran que podría tratarse de una persona con trastorno psicológico.