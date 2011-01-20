En diferentes operativos realizados por la Policía Nacional del atlántico, en apoyo con efectivos de la Sijín, se dio con la captura de 2 presuntos integrantes de bandas criminales que delinquen en Barranquilla.

En las últimas horas se dio con la captura de un hombre con el alias de ‘El niño’, quién estaba señalado de ser el autor del homicidio de Craiman de la Cruz Garizabalo, de 21 años, en el barrio Villa Estadio.

Alias ‘El niño’ tiene 2 procesos pendientes por los delitos de Homicidio Agravado, Homicidio en caso de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. Además es acusado de pertenecer a la banda delincuencial ‘Los Paisas’.

Por otra parta, se logró la captura de alias ‘Jhonatan’, de 21 años, en el barrio San Vicente de Barranquilla. El detenido se encuentra señalado por el delito de Hurto Calificado Agravado.

'Jhonatan' presenta una orden de captura emanada de la Fiscalía General de la Nación, en hechos ocurridos el pasado 27 de Noviembre de 2010, además de pertenecer a una banda Criminal 'Los Buitres' dedicada al hurto de entidades bancarias y hurto a personas en la modalidad de fleteo.