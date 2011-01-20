capturada una persona por el presunto delito de homicidioCapturadas dos persona por el presunto delito de homicidio

Gracias a las acciones de investigación y control por parte de unidades especializadas de la Sijin y a la información suministrada por la red de cooperantes, se logra la captura de una persona de 26 años de edad, en el sector de la Carrera 7A con calle 6 del barrio el Ferri de esta ciudad.

El detenido presenta una orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado, además de ser señalado de pertenecer a una banda delincuencial dedicada al hurto de motocicletas en diferentes modalidades.

Por otra parte en y continuando con las operaciones tendientes a contrarrestar a la delincuencia, unidades policiales logran la captura de una persona conocido con el alias de 'Curiño' de 41 años de edad aproximadamente, quien es señalado de haber participado en el homicidio de Lewis Wilfrido Colorado Tejada, en hechos ocurridos en el sector del Barrio Santo Domingo el pasado 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior. La captura de esta persona se realizó en la Carrera 4b con calle 8 del Barrio Santo Domingo de esta ciudad.

700 dosis de estupefaciente incautadas

La Policía Nacional a través de unidades especializadas logró en las últimas horas la incautación de 700 gramos de marihuana.

Las acciones de allanamiento y registro, realizado por personal especializado de la SIJIN en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se llevaron a cabo en el sector de calle 35 con Carrera 32 del Barrio San Roque de esta ciudad, dentro del mismo operativo se dio captura a una persona de 27 años de edad quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de Fabricación, Tráfico y porte de estupefaciente.