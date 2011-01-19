Luego del debate probatorio adelantado en la audiencia de juicio oral, la Fiscalía pidió al Juzgado Cuarto Especializado de Cali, con funciones de conocimiento, condenar a nueve ex integrantes de la Sijin y a un civil, quienes presumiblemente perpetraron la desaparición de 2 policías.

Durante el juicio oral la Fiscalía presentó 27 testigos y más de 100 documentos, para demostrar la responsabilidad de los procesados en la desaparición de los intendentes Diego Fernando Garzón y Cristian Javier Becerra durante hechos ocurridos el 14 y el 15 de agosto de 2008 en esta capital.

Los procesados son: Juan Gabriel Carrillo García, teniente (r); Hugo William Santacruz, Alejandro Robledo Acevedo, Andrés Reinaldo Izquierdo Iter, Adolfo Rentería Sánchez y Gustavo Adolfo Rojas León, ex patrulleros; Luis Fernando Álvarez Torres y Jorge Alexis Castaño Díaz, ex agentes; Luis Alberto Agudelo, ex intendente; y Wilmar Leonardo Úzuga Quiñónez, civil.

Los anteriores, a excepción de Rojas León, fueron acusados por su presunta responsabilidad en 2 delitos: concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada, único punible por el que fue acusado Rojas León.

Los 10 acusados se encuentran en las cárceles de máxima seguridad de Palmira y Villahermosa de Cali (Valle).

Finalmente, por determinación del juzgador el próximo 31 de enero se celebrará la audiencia de sentido del fallo.