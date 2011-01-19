El material probatorio recaudado por la Fiscalía en la investigación permitió al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio condenar a 14 años y un mes de prisión a Luz Nery Moreno Silva, alias ‘La Enfermera’, vinculada a las Farc, como autora de los delitos de financiación de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

La investigación comenzó el 10 de febrero de 2009 en la vereda Alto del Gobernador, municipio de Mesetas (Meta), donde la explosión de una mina lesionó a tres personas, entre ellas Moreno Silva.

Mientras esa persona era trasladada al Hospital Departamental de Villavicencio, miembros del CTI hallaron evidencias según las cuales el artefacto explosivo estaba en el bolso de la hoy sentenciada, de quien más adelante se estableció que fue procesada en otro caso por transportar 30 kilos de pólvora negra y 10 kilos de aluminio.

En mayo de 2009 el CTI realizó allanamientos a la vivienda de Moreno y de una familiar suya, donde hallaron a un reinsertado de las Farc y a dos personas indocumentadas que se recuperaban de amputaciones de las extremidades superiores.

La Policía Judicial también encontró facturas de compra de medicamentos que eran enviados a la inspección de Piñalito, jurisdicción del municipio de Vistahermosa (Meta), documentos por pago de servicios médicos en clínicas, centros asistenciales y 97 millones de pesos en efectivo.

Moreno Silva está privada de la libertad en la cárcel de Villavicencio.