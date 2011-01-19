Ante un juez especializado de Medellín, con funciones de conocimiento, la Fiscalía acusó a los patrulleros de la Policía Nacional, Heider Rivas Jaramillo, Andrés Alberto Guerra y Yufrahi Soto Martínez, por haber incurrido presuntamente en la extorsión y el secuestro de un comerciante.

De acuerdo con la investigación, el 5 de octubre de 2010 los hoy acusados llegaron a un restaurante del suroccidente de la capital antioqueña y luego de amenazar al propietario con atentar contra la vida de su familia, lo obligaron a vender un vehículo por la suma de 10 millones de pesos, de los que se apropiaron.

Un mes después, los agentes fueron capturados por el Gaula de la Policía, cuando le exigían a la misma víctima 60 millones de pesos.

El comerciante declaró a la Fiscalía que en una ocasión los hoy procesados lo obligaron a subir a un vehículo y durante hora y media recorrieron la ciudad, mientras lo amenazaban con una pistola provista de silenciador.

Rivas Jaramillo, Guerra y Soto Martínez, presos en la Cárcel Nacional Bellavista, fueron acusados por los delitos de secuestro simple agravado, extorsión agravada y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares.