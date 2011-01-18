homi.jpg

Un nuevo asesinato se registró el domingo en Barranquilla cuando a las 6 de la tarde un sicario acabó con la vida de Eduard Rodríguez Castellano, frente a su padre.

Él occiso, de 21 años, y José Rodríguez, su progenitor, estaban sentados en las afueras del billar Liverpool, ubicado en la calle 51B con 9 sur, barrio Siete de Abril.

Le daban la espalda a la calle y se disponían a observar a unos amigos jugar cuando de repente llegó un sujeto y le propinó cuatro disparos al joven.

Su padre intentó corretear al asesino, pero este le disparó en el brazo derecho y se dio a la huida.

'En la agonía, no fui capaz de verle la cara al asesino de mi hijo', sostuvo ayer entre lágrimas José, al recordar el estado de shock en el que permaneció al ver cómo, por motivos desconocidos, un hombre acribilló a Eduard.

Los familiares del occiso contaron que al no poder completar sus estudios en ingeniería de sistemas, decidió trabajar como ‘cobradiario’ desde hacía dos años.

'Era un muchacho sano y muy de su casa, no le conocíamos problemas con nadie', manifestó Fredy Rodríguez, uno de sus tíos.

El joven vivía en el barrio Los Almendros y era el mayor de dos hermanos.

Muere joven tras atentado. El domingo, en horas de la mañana, falleció Néstor José Ahumada Inela, de 16 años, tres días después del asesinato de su tío, Hernando Quintana Inela, perpetuado en la carrera 34 con 81, barrio Las Terrazas.

Durante el crimen, Néstor recibió tres disparos (uno en el lado derecho del tórax, otro en el brazo izquierdo y el último en su pie derecho) por parte de los sicarios que cometieron el atentado contra su familiar.

El occiso era clave para la investigación que adelantan las autoridades ya que aquel 13 de enero, a las 3 p.m., él fue quien le avisó a su tío de que alguien lo estaba buscando en la puerta de su casa, sin saber que se trataba de un sicario.

Familiares de la víctima contaron que había llegado hace poco a la ciudad ya que iba a estudiar en la misma. Inela era de Sincerín (Bolívar).