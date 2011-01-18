Grismaldo Moscote Pertuz, de 20 años, fue sacado sin vida de la corriente del río Guatapurí.

El joven salió de paseo en bicicleta con un grupo de familiares al balneario Hurtado. Allí se lanzó y, al entrar al agua, su cabeza se estrelló contra una pierda que estaba en el fondo. Al parecer, quedó inconsciente y murió ahogado.

Su cuerpo fue arrastrado varios metros por las aguas. Fue visto flotando por turistas que alertaron a las autoridades. Tras ser rescatado, agentes de Policía trataron de reanimarlo pero ya estaba muerto.

Su hermano, Luis Moscote, de 27 años, contó que estaban lavando las bicicletas y, tras terminar, Grismaldo aprovechó para subirse a una piedra alta y se tiró. 'Me desesperé porque no lo veía salir y, a los pocos minutos, escuché que la corriente llevaba un muerto'.

Grismaldo era el séptimo de ocho hermanos. Era soltero y este año terminaba el bachillerato en el colegio Upar, en el barrio Los Fundadores.