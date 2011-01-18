La denuncia que desde Bogotá hizo el domingo el defensor del Pueblo, Volmar Pérez, sorprendió a las autoridades locales y judiciales de Barranquilla.

Así lo expresaron ayer la Policía y la Alcaldía Distrital, tras una reunión realizada en el Comando Central de la institución en la que se tocó, entre otros temas, la divulgación de dichas amenazas.

En su comunicado, Pérez aseguró que la banda criminal (Bacrim) Los Paisas sería responsable de la circulación de panfletos en los que se amenaza de muerte a 15 jóvenes de los barrios La Luz y La Chinita, en Barranquilla, y El Ferry, en el municipio de Soledad.

El comandante de la Regional 8 de la institución, general Óscar Gamboa, estimó que no hay garantías para una investigación cuando no se conoce, al menos, una denuncia formal.

'En ninguna institución del Estado podemos hacer eso. Me parece que la Defensoría debió hablar con la Policía para poder entrar en un equipo fortalecido, atacar el problema y hablar con la gente para recepcionar la información', sostuvo el Oficial.

A juicio de Gamboa, otro detalle que resta credibilidad a los documentos son los antecedentes de rencillas entre delincuentes de los sectores aledaños a los mencionados.

'Recordemos las que hubo hace dos años en Rebolo y La Chinita, en donde estaban enfrentadas la banda de El Venezolano con otras por el dominio del microtráfico', precisó.

Luis Tapia, secretario de Gobierno de la Alcaldía, coincidió en que las amenazas provendrían de habitantes de la zona. 'Posiblemente, son algunos ciudadanos inconformes con la actuación de alguno de estos que aparecen allí, pero tenemos la certeza de que no hay ninguna Bacrim detrás de estos panfletos', afirmó.

El funcionario Distrital exhortó a la Defensoría del Pueblo a que presente las evidencias que demuestren que los panfletos so auténticos.

'No podemos jugarle a los supuestos, ni generar un caos social, ni llamar limpieza social sin tener las pruebas contundentes. Si las hay, yo le hago el llamado a la Defensora del Pueblo Regional Atlántico para que nos exponga esta situación y la valoremos en conjunto', puntualizó.

Más policías. El comandante de la Metropolitana, general Óscar Pérez, informó que la Dirección Nacional de la Policía aumentará su personal en todo el país.

'Para Barranquilla, creemos, van a llegar cerca de 300 hombres que irán, todos, al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que busca un cara a cara con el ciudadano', explicó.