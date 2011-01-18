Archivo familiar

Un nuevo crimen pasional se presentó ayer, alrededor de las 7:00 p.m., esta vez en un conjunto residencial ubicado al norte de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Ariza Sarmiento, vigilante, y Hayalith Milena Colpas Ariza, de 30 años. Eran primos políticos y habían sostenido una relación amorosa, la cual había terminado hace algunos días.

Según informaron las autoridades, Hayalith llegó ayer al lugar de trabajo de Daniel con la firme intención de dejar en claro el fin de la relación.

Después de una fuerte discusión, Daniel desenfundó su arma de dotación y asesinó de un tiro a su ex pareja. En ese instante el hombre decidió acabar con su vida con un disparo en la sien.

Los hechos ocurrieron en el conjunto residencial La Castellana, ubicado en la calle 104 con carrera 51B.