Fuerte choque entre dos vehículos deja tres personas heridas

El viernes, a las 9:30 p.m., los ocupantes de un Mazda, placas MLS 328, fueron embestidos por una camioneta Suzuki, ABV 236, en la carrera 43 con 38, barrio Centro. De acuerdo con moradores, el conductor del último automotor habría ignorado el Pare, causando el accidente. Los heridos son los esposos Darit Martínez y Gabriela Pérez, ambos de 23 años, y su hija de 17 meses.

Tomó y se roció gasolina para inmolarse

Eugenia Carrillo Ferrer, 30 años, fue trasladada ayer al Hospital General luego de que familiares la encontraran bañada en gasolina. También habría ingerido el combustible en su casa, en el barrio Rebolo, por lo que los médicos tuvieron que hacerle un lavado gástrico.

Tres NN, al parecer de Barranquilla, esperan ser identificados

El Cuerpo Técnico de Investigación de Barranquilla informó que en la morgue de Medicina Legal de Bogotá permanecen tres cadáveres sin identificar que, de acuerdo a versiones recibidas en la Unidad de Derechos Humanos, serían oriundos de Barranquilla. Estas tres víctimas pueden ser parte de los llamados ‘falsos positivos’ del corregimiento Santiago Apóstol, Sucre.