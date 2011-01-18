La falta de testigos y las pocas pistas en la escena del crimen de los jornaleros Julio César Yancy Miranda y Julio César Sanabria Arrieta, ocurrido el domingo en la mañana en las afueras de El Retén (Magdalena) tiene a la Policía sin móviles claros.

Lo único que está claro es que el móvil del ataque no fue un atraco.

'Las víctimas no presentaban antecedentes penales ni alguna investigación, lo que complica más la investigación', dijo en rueda de prensa el coronel Cesar Granados, comandante de la Policía del Magdalena.

'La comunidad ha colaborado muy poco, ya que el sector, además de no tener presencia policial, no es habitado. Por eso, nadie tiene conocimiento de lo que pasó', añadió el Oficial, quien sostuvo que desconoce si las víctimas fueron asesinadas por un posible caso de abigeato.

Yancy Miranda y Sanabria Arrieta, de 46 y 42 años, respectivamente, fueron asesinados cuando se dirigían a sus casas, en El Retén, luego terminar su jornada laboral en la finca Nápoles. Sus cuerpos acribillados fueron hallados por campesinos. Tenían tiros en la cabeza y el tórax.

