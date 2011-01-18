Policía Nacional

Cuando se alistaba para matar a un militar retirado, agentes de la Policía de Bolívar capturaron en el municipio de Tiquisio (Bolívar) a Edilberto Miguel Arrieta, de 34 años, alias Guri Guri.

El comandante de la institución, coronel Hugo Casas, afirmó que Guri Guri estaría implicado en cinco homicidios. También, en las extorsiones a mineros, hacendados y comerciantes de poblaciones bolivarenses como Regidor, Río Viejo, Altos del Rosario, Barranco, Hatillo y San Martín de Loba.

Las investigaciones, iniciadas hace un año, establecieron además que como presunto jefe de Los Urabeños controlaba las redes del narcotráfico.

Su arresto se produjo cuando pretendía movilizarse hacia otro municipio, donde, al parecer, iba a reunirse con otros miembros de la banda.

Tenía orden de captura por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir; fabricación tráfico y porte de estupefacientes, y posesión ilegal de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas

Al ser presentado en audiencia, un juez de Control de Garantías le dictó a Guri Guri medida de aseguramiento en la Cárcel Distrital de Ternera.

Por Rubén Álvarez