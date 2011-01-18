Una tercera caravana, desarrollada en la avenida 13 de Junio en Soledad, terminó con más de 70 personas heridas el pasado domingo a la medianoche.

Durante el evento, que según los asistentes fue organizado para celebrar el reinado de los reyes gays del municipio, se formó un disturbio en el que 'volaban botellas de vidrio por todas partes'.

Decenas de personas resultaron heridas con arma blanca y otras fueron tumbadas de sus motocicletas a raíz de las riñas.

Al llegar las autoridades, incluyendo unidades del Esmad, éstas empezaron a lanzar gases lacrimógenos que en lugar de dispersar la multitud, empeoró el caos callejero, comentaron personas afectadas.

Se conoció que hasta mujeres embarazadas y niños tuvieron que ser trasladados al Hospital Materno Infantil, en donde se colapsó la atención por la cantidad de personas lesionadas.

Estas caravanas, en las que participan motos, motocarros y carros, son convocadas a través de la red social Facebook. Varios se cuestionan la carencia del control de las autoridades sobre esta situación.