Ocho meses después de que Marisol Irina Casas De la Hoz fuera vista por última vez con vida, en un centro comercial de Miami, La Florida (EU), fue arrestado el principal sospechoso de su muerte: Roque Jacinto Torres.

El hombre, un puertorriqueño de 60 años, cayó este domingo en la madrugada en un casino de Managua, capital de Nicaragua. Las autoridades de este país lo detuvieron porque en la base de datos de la Policía Internacional (Interpol) le figuraba una orden de captura por homicidio.

La desaparición de la barranquillera, de 40 años, se conoció en Colombia por la denuncia que sus familiares divulgaron el 19 de junio del año pasado a través de EL HERALDO.

La última imagen de Casas quedó grabada en un video de seguridad de un centro comercial. La cinta, del 26 de mayo, muestra cuando a las 10:10 p.m. sube a la camioneta de placas 217-HIY de Torres, con quien había terminado recientemente una relación. El vehículo da vueltas en el parqueadero y, de repente, arrancó.

Sólo hasta finales de junio, sus allegados conocieron el que parecía su último rastro: en un pantano del parque natural Los Everglades, entre los condados de Broward y Palm Beach, fue hallado el cuerpo de una persona.

Casi dos meses después, las autoridades de estadounidenses confirmaron con exámenes de ADN que se trataba de los restos de Marisol.

Viajó de inmediato. El paradero de Torres, que en EU ya purgó 10 años por homicidio en segundo grado, se convirtió en un misterio desde el mismo 26 de mayo. Esa fue la principal sospecha en su contra.

Medios de comunicación nicaragüenses informaron que el presunto asesino, al parecer, residía en ese país desde ese mismo mes.

'El 27 de mayo viajó a Costa Rica y, de allí, pasó a Nicaragua en fecha no precisada por las autoridades', informó el periódico La Prensa.

También precisa que Torres alegó que el crimen 'fue accidental, después que se disparó el arma con la que Casas pretendió primero dispararle'.

La Prensa añade que, ayer, el detenido sería entregado a las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería (Dgme).