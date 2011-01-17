Archivo El Heraldo

Luego de acogerse ante la Fiscalía a diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada, Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio a 17 años de prisión por homicidio agravado, secuestro simple, y concierto para delinquir.

Los hechos investigados ocurrieron el 16 de mayo de 2003, cuando José Absalom Achury Flórez, abogado litigante, llegó a un establecimiento público en el municipio de Granada (Meta), donde hombres armados lo obligaron a abordar su propio vehículo en el que salieron de esa población.

El 27 de mayo el cuerpo del abogado fue encontrado dentro del automotor en la vereda Macanal, jurisdicción del municipio de San Juan de Arama (Meta), con múltiples impactos de arma de fuego y en avanzado estado de descomposición.

Por ese crimen también aceptaron su responsabilidad ante un fiscal de Justicia y Paz los postulados: Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’; Benjamín Parra Cárdenas, alias ‘Conny’; Luis Arlex Arango Cárdenas, alias ‘Chatarro’; Ramiro Alberto Hernández, alias ‘Policía’; y José Fredy Sosa Montealegre, alias ‘Cachete’; ex integrantes del bloque Centauros de las autodefensas ilegales, a quienes la Fiscalía les impuso medida de aseguramiento en enero de 2009.

Rendón Herrera está privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.