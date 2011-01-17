EL HERALDO

29 personas heridas en accidente de vehículo militar y un bus

Un vehículo del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 3, con sede en Malagana, se accidentó ayer con un bus de transporte intermunicipal, a la altura de El Viso, corregimiento de Mahates (Bolívar). 29 personas resultaron heridas entre las que se encuentran 4 Infantes de Marina Profesionales que fueron trasladados al Hospital Naval de Cartagena.

Policía rescata 130 especies de aves en vía de extinción

Unidades policiales hallaron en el Magdalena Medio, en el kilómetro 70, sector La Roma, en la vía que conduce del Río Ermitaño a la Lizama, cuatro cajas que contenían 80 aves de especie silvestre para ser comercializada de manera ilegal. En otro procedimiento, realizado en la misma zona, incautaron dos cajas con 50 turpiales. En total las 130 aves están avaluadas en $35 millones.