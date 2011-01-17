La investigación de un fiscal de Derechos Humanos y DIH por el homicidio de un civil en jurisdicción del municipio de El Carmen (Norte de Santander) derivó en la condena a 22 años y ocho meses de prisión, para Guillermo Gutiérrez Salazar, cabo primero del Ejército.

La sentencia anticipada fue proferida por el Juzgado Primero Adjunto Penal del Circuito Especializado de Cúcuta por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas o munición.

Los hechos investigados ocurrieron el 7 de junio de 2007 en la vereda La Estrella, jurisdicción de El Carmen, donde tropas del Batallón de Contraguerrilla No.98, adscrito a la Brigada Móvil No.15, con sede en Ocaña, reportaron la muerte en combate de Gerardo Quintero Jaimes, supuesto integrante de un grupo guerrillero, quien portaba una pistola y un proveedor.

De acuerdo con lo establecido por el fiscal instructor, Quintero Jaimes permaneció la madrugada del 7 de junio en el velorio de Arturo Pabón, vecino del sector, y al amanecer salió hacia el sitio conocido como la Ye para adquirir licor, cuando fue retenido por efectivos del Ejército.

A lo largo del proceso la Fiscalía desvirtuó la ocurrencia del choque armado y reunió el material probatorio suficiente para demostrar la culpabilidad del hoy sentenciado.