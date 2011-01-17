Archivo particular

En los barrios La Chinita y La Luz, en Barranquilla, y El Ferry, en Soledad, están circulando desde hace más de un mes, panfletos en los que se amenaza de muerte a 15 jóvenes que habitan en dichos sectores.

Así lo denunció ayer desde Bogotá el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, quien además aseguró que presuntos integrantes de grupos armados al margen de la Ley estarían a cargo de las declaraciones.

Específicamente, señaló a la banda criminal Los Paisas (dedicada al narcotráfico, sicariato y el secuestro, entre otras actividades ilícitas) ya que el documento aparece firmado por este grupo.

'Con la Policía Nacional hemos desarrollado unos comités de orden público para evaluar y valorar la autenticidad de estos panfletos y si realmente fueron desarrollados por una banda criminal', sostuvo Luis Tapia, Secretario de Gobierno.

'Se presume que hay personas que hicieron esto para atemorizar a quienes aparecen en la lista. Hay que precisar que varios de los que aparecen con sus alias sí tienen antecedentes judiciales', agregó.

Por otro lado, vecinos de los barrios afectados aseguran que pese a que la situación es preocupante, la ola delincuencial en sus sectores ha disminuido desde la aparición de los panfletos.

'Ni siquiera aparecen los nombres de los muchachos amenazados sino sus alias y todo el mundo sabe que delincuente que se respete cuenta con un alias', sostuvo un habitante de La Chinita, barrio en donde viven 10 de los muchachos amenazados.

Agrega que los jóvenes que conforman la lista son conocidos por atracar hasta a sus propios vecinos.

A algunos se les atribuye el expendio de drogas mientras que otros se dedican a 'marcar zona' o dar aviso a otros delincuentes de a quienes pueden robar y en qué lugares.

Amenazas reales. De acuerdo con quienes residen en los sectores, lo escrito en los panfletos se ha ido cumpliendo. 'Alias Tolón, aparecía como segundo en la lista y hace alrededor de tres semanas lo asesinaron. Y hace unos días, tanto a alias El Pingüino como a Cococho los hirieron gravemente', dijeron.

'La verdad es que las cosas están más tranquilas por el barrio. Es más, varios de los que están en la lista se han mudado por temor', dijo otro habitante de La Chinita.

'Lo malo es que todos nos tenemos que encerrar en las casas desde temprano porque en cualquier momento se puede formar una balacera', agregó.

'En la lista hay niños'. Según una fuente, junto a personajes como NN y El Pandiao, aparece el Soldadito, apodo con el que es conocido un niño de 10 años que, según los vecinos, participa en los atracos a carros de mula. 'Se sube a los vehículos y roba autopartes y mercancía para arrojárselas a otros muchachos que esperan en el suelo'.

El general Óscar Pérez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dijo que hoy hablaría sobre la alarmante situación.