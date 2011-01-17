Policía realiza toma masiva a barrios y localidades de Cartagena

Con el fin de consolidar la política de seguridad ciudadana, la Policía Metropolitana de Cartagena viene implementado operativos en diferentes sectores de la ciudad.

Mediante la implementación de puestos de control móviles, planes de requisa e identificación de personas, vehículos y motocicletas, plan semáforo, plan control transporte urbano y diligencias de allanamiento se busca desarticular bandas criminales.

Con la participación de más de 1000 uniformados, se han 2538 requisadas a personas, 420 personas individualizadas, 123 personas capturadas por diferentes delitos, seis motocicletas recuperadas, seis armas de fuego incautadas, 223 armas blancas incautadas, 157 motocicletas inmovilizadas, nueve vehículos inmovilizados y más de 4.800 dosis de alucinógenos incautados.

Capturado sujeto por el delito de Concierto para Delinquir Agravado

La Policía Nacional continúa adelantando planes y dispositivos de seguridad en todo el departamento con el fin de identificar, individualizar y capturar integrantes de bandas criminales.

En desarrollo de estas actividades unidades capturaron en el barrio Bello Horizonte a un hombre de 27 años, quien es solicitado por la Fiscalía quinta Especializada de Valledupar por el delito de Concierto Para Delinquir Agravado.

La Policía Nacional continuará realizando estos planes con el fin de contrarrestar el accionar de los grupos al margen de la ley.

El comando de Departamento de Policía Cesar invita a la comunidad a que denuncie cualquier actividad delictiva marcando las líneas 123, 156 y 165.

Eduard Rodríguez Castellano, de 21 años, fue asesinado anoche en el barrio 7 de abril

Los hechos se dieron en la calle 51b con carrera 9sur, cuando la víctima se encontraba viendo un juego de billar con su padre. Un sujeto se acercó caminando y le propinó 4 tiros de espalda. Al parecer fueron dos en la cabeza.

Cuando el padre se percata de lo sucedido se levanta y corretea al asesino, pero éste le propinó un tiro en el brazo derecho para frenarlo y que no lo persiguiera.

Eduard Rodríguez, quien quedó muerto sentado, se dedicaba a cobrar dineros.

Joven muere arrollada por un bus en la vía al mar

Mirly Nacira Cabarcas, de 24 años, fue arrollada por un bus en la vía al mar en el kilómetro 94 más 400 metros.

La joven venía de parrillera en la moto de un primo, identificado como Yidman Jaraba. Los hechos se dieron cuando un bus de Juan de Acosta intentó sobrepasar la moto, y en el sentido contrario venía otro vehículo.

Entonces, el bus les cerró la vía, y la joven se salió de la moto. Mirly murió instantáneamente cuando el bus le pasó por encima.

Al primo no le pasó absolutamente nada. El bus intentó darse a la huida, pero unos hombres lo alcanzaron y lo detuvieron. El conductor fue detenido por las autoridades para que diera la versión de los hechos.

La joven era soltera, vivía en el barrio La Paz. Venía de Lomita Arena de visitar a unos familiares. Ella solía frecuentar todos los fines de semana ese municipio.

El accidente ocurrió a las 6:45 p.m.