Archivo particular

El pasado fin de semana cuatro personas perdieron sus vidas en Barranquilla y Soledad: tres de los casos fueron con arma de fuego y uno fue generado con arma blanca.

El primer hecho se registró el sábado a las 4:30 p.m. cuando sicarios asesinaron de 9 tiros a José Portacio Vergara, 23 años. El joven, quien se dedicaba a la venta de dulces y rifas, se encontraba caminado con un amigo por la calle 44D con 23, barrio Villa Zambrano de Soledad, cuando fue interceptado.

Testigos del hecho contaron que un hombre se bajó de una motocicleta y correteó a Portacio junto a su amigo. El joven tropezó con una piedra por lo que el homicida lo alcanzó y ultimó de inmediato.

Dos horas más tardes, en el barrio San Vicente, del mismo municipio, Mariana Patricia Miranda Pantoja fue asesinada de tres tiros a la cabeza delante de sus cinco hijos, un sobrino y tres amigas.

Minutos antes, la joven, de 26 años, guardó un puesto de dulces de su propiedad y se quedó charlando con unas amistades en la esquina de su casa en la carrera 2D con 53C. Sus conocidas revelan que recibió una llamada al celular por lo que se levantó del andén en el que se encontraba.

'Habló y cuando se volvió a sentar pasaron 2 tipos en una moto. El parrillero la llamó por su nombre y apenas ella volteó él sacó el arma y la mató'.

Pese a que el sobrino de la víctima intentó tumbar al asesino de la moto y luego su hijo de 9 años le lanzó una piedra, los criminales lograron escapar. Según quienes presenciaron el homicidio, el sicario es alto, delgado y de tez morena.

La familia de la occisa, quien desde aproximadamente un año sostenía una relación con un hombre casado, aseguraron que en múltiples ocasiones recibió amenazas de muerte por parte de una mujer.

Otro crimen ocurrió a las 4:40 p.m. Hasta el cierre de esta edición, la víctima, quien presentaba una herida en el tórax ocasionada por un cuchillo, no había sido identificado. Es de contextura delgada, cabello oscuro, de unos 36 años, 165 cm de estatura y vestía un jean azul, zapatos tenis blancos, camisa blanca de rayas.

Los hechos ocurrieron en la carrera 37 con 47, barrio Lucero, durante una riña. La Policía capturó a un sujeto por este asesinato.

El último homicidio que se registró fue ayer a las 2 a.m. en la calle 6 con 29B, barrio El Golfo. La víctima fue identificada como Miguel Cortina De La Rosa, 34 años y quien reciclaba. Vecinos contaron que antes del crimen, él había tomado con unos amigos hasta que se formó una pelea entre ellos. Al parecer, todos menos Cortina se fueron a dormir, pero él fue encontrado sin vida en un sector enmontado, cerca de su casa, con un tiro en el pecho.