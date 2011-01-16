El Heraldo

La exgerente de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, la cartagenera Mery Luz Londoño, logró que le concedieran el beneficio de casa por cárcel dentro de la investigación que adelanta una Unidad de Delitos contra la Administración Pública del ente investigador por presuntos sobornos a propietarios de establecimientos de azar en todo el país.

Londoño, según pudo conocer este diario, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se acogió al principio de oportunidad, tras entregar información valiosa que fue calificada por el ente investigador como de buena calidad y que involucra nombres de personalidades de Bogotá, Cartagena y Cali, que estarían involucradas en el escándalo de corrupción en esta empresa encargada del recaudo de los impuestos que deben pagar los establecimientos de juegos y azar, los cuales son destinados a la salud de los colombianos.

La exgerente de Etesa fue capturada junto con su esposo, el ingeniero Raúl Quintana, el 21 de septiembre del año pasado en el barrio Santa Mónica de Cartagena, por detectives del DAS, quienes fueron enviados de forma secreta desde Bogotá.

Según la investigación del DAS, que se realizaba desde 2007, la ex funcionaria les exigía presuntamente a los gerentes regionales el recaudo de cinco millones de pesos mensuales destinados a sus cuentas personales a cambio de mantenerlos en el cargo. El dinero provenía supuestamente de casinos ilegales que pagaban menos de la mitad de lo que debían tributar como inversión al sistema de salud.

Londoño y su esposo fueron privados de la libertad el 22 de septiembre por un juez de control de garantías, quien los envió a las cárceles del Buen Pastor de Bogotá, a donde estuvo hasta hace pocos días la exgerente de Etesa, y a la Modelo, donde permanece su cónyugue. Los dos están investigados por los delitos de concierto para delinquir.

Londoño fue Secretaria de Hacienda de Cartagena, luego de desempeñarse en el cargo de Gerente Regional de la Contraloría y lograr desde ahí destapar, en 1999, la ‘olla podrida’ de corrupción que involucró, en ese entonces, al alcalde Nicolás Curi, al contralor Evaristo Ujueta y al personero David Ramírez. Con este caso en Etesa, Londoño pasó de ser símbolo contra la corrupción, a acusada de sobornos.