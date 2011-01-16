Policía

La Policía capturó en el perímetro urbano de San Bernardo del Viento a Jamer Guardia Zambrano, alias Mono Turbeño; y a Luis Eduardo Benito Torres, alias Pirulo, este último –según las autoridades– perteneciente a la banda criminal Los Urabeños.

Las dos personas además harían parte de la organización delincuencial Los Gringos, que empezó a operar en esa subregión.

Ambos están sindicados del crimen del exalcalde de San Bernardo, Eduardo Benito Revollo, degollado en su misma vivienda del perímetro urbano el 12 de julio de 2010.

Las dos personas eran solicitadas por la Fiscalía 23 de Lorica, sindicadas de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, hurto agravado y tortura.

El exalcalde fue sorprendido por los dos hombres en la madrugada del 12 de julio.

Posteriormente procedieron a torturarlo y finalmente lo degollaron en la sala de la vivienda.

De acuerdo con la investigación de la Policía el propósito de los delincuentes era hurtarle al exalcalde la suma de nueve millones de pesos producto de la venta de un cultivo de arroz.

La captura de las dos personas ocurrió en el marco de los operativos que se desarrollan en San Bernardo para capturar a Roberto Vargas, alias Gavilán, cabecilla de la banda criminal Los Urabeños.

Siete meses después del hecho fueron capturados los homicidas del exalcalde.

Benito Revollo también fue concejal durante varios períodos por el Partido Liberal Colombiano.

De igual manera, fue almacenista en la Gobernación de Córdoba. En 1983 fue nombrado por decreto como alcalde de San Bernardo del Viento, por el gobernador de turno en esa ocasión Julio César Zapateiro.

Por Eduardo García