El Heraldo

Desde el pasado 13 de diciembre, el Sistema Penal Oral Acusatorio cuenta con otros tres jueces Penales del Circuito con funciones de Conocimiento.

La decisión se fijó mediante el Acuerdo PSAA10-7539 del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ). Cobijó a los despachos Segundo y Tercero, que venían conociendo casos de la antigua Ley 600.

También uno de Menores, cuya carga era baja —no más de 40 expedientes activos—, el cual fue convertido en el Noveno Penal del Circuito.

'Esta semana terminaran el inventario, que es ordenar los procesos, identificar en qué etapa van y cuántos folios tienen', explicó la presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, Claudia Expósito.

'Luego —añadió la Magistrada— los enviarán a la Oficina Judicial para que sean repartidos a los juzgados Sexto y Séptimo, que seguirán atendiendo investigaciones de la Ley 600'.

Los tres juzgados empezarán su labor desde el próximo lunes 17 de enero. Con estos, ya son siete los despachos de Conocimiento en el Sistema Penal. Ya funcionaban el Primero, Tercero, Cuarto y Octavo.

Sigue Descongestión. El CSJ dispuso la continuación de los juzgados de Descongestión para todos los Penales del Circuito de Barranquilla de Ley 906 y 600.

El anuncio incluye a los Municipales de Control de Garantías de Soledad, y ya se solicitó la medida para el único Penal del Circuito del Municipio.

En el caso del Especializado de la capital del Atlántico, la medida sigue desde el primero de enero hasta el 16 de diciembre de este año.

'La meta es disminuir la sobrecarga de procesos que tienen los jueces y evitar que sigan las libertades por vencimiento de términos', puntualizó la magistrada Expósito.