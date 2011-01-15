José Gregorio Marshall, de 46 años, perdió la vida en un aparatoso accidente en la vía que de Becerril conduce a Codazzi, donde una vaca se le atravesó impactando la motocicleta que conducía con el animal.

Marshall perdió el control del vehículo, sufriendo trauma craneoencefálico y fractura en una clavícula; aunque fue rescatado con vida por una persona que transitaba en una camioneta por el sector, falleció poco después.

La víctima era docente del colegio Primero de Mayo en Codazzi donde residía, era padre de nueve hijos. Gravemente herido fue llevado inicialmente al hospital de Becerril, de donde fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde a pesar del esfuerzo médico, murió.

El cadáver de José Gregorio, quien llevaba más de 15 años ejerciendo la docencia, fue enviado hasta la morgue de Medicina Legal, donde sus familiares protagonizaron escenas de dolor.

'Fue un infortunio, una vaca se le atravesó a mi papá y se estrelló, al parecer quedó mal herido en la carretera y fue recogido por un señor que lo llevó hasta el hospital', comentó William José Marshall, hijo de la víctima.

Las autoridades recomendaron a los finqueros de la zona, asegurar los semovientes o guiarlos cuando salen a pastar, a fin de que no sigan ocasionando siniestros en las vías.