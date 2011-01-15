José Torres

De confirmarse sus presuntas irregularidades como liquidador de Promocon Ltda., una sociedad incautada a la familia Nasser Arana porque fue creada con dinero del narcotráfico, la historia de Camilo Bula Galiano sería una paradoja.

La razón: tras su paso por la Dirección de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía, asumió en 2008 aquel puesto por encargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la cual le reclama hoy unos $20 mil millones.

Así lo explicó ayer el director de la DNE, Juan Carlos Restrepo, tras el allanamiento que la Dijín y la Fiscalía practicaron el jueves en Promocon.

'Nos parece bastante cuestionable o, por lo menos merece la atención de las autoridades, que los bienes (de Promocon) se vendieron y, en vez de darle la plata a la DNE, se invirtió en la celebración de contratos de asesoría por un valor escandaloso que alcanza los 20 mil millones', indicó Restrepo en diálogo con la emisora La W.

El funcionario sostuvo que la inspección del jueves fue producto de la realizada el diciembre pasado por la DNE, en la cual se hallaron posibles anomalías. 'Sin clasificar los contratos y si hay alguna irregularidad, pusimos esta situación en conocimiento de la Fiscalía', dijo.

'Se autoallanaron'. El abogado José Francisco Castillo, defensor de Bula, aseguró en diálogo con EL HERALDO que este no ha salido del país y que no tiene interés de pronunciarse públicamente. 'Él confía plenamente en su inocencia y va a demostrarla', manifestó.

Sobre las declaraciones de Restrepo, el penalista los calificó como una posición de la DNE ante 'los supuestos hallazgos' de diciembre.

'Durante esa auditoría, el doctor Camilo Bula expresó su disgusto por la forma en que se practicó, y presentó renuncia, pero nunca se la aceptaron', afirmó Castillo.

'Lo que hicieron —agregó— fue mantenerlo en el cargo durante un mes para después allanarlo. Me explico: si le hayan irregularidades, han debido separarlo inmediatamente y denunciarlo en la Fiscalía. Por eso es que digo que fue un autoallanamiento'.