Alexánder Javier Rodríguez Vargas, 22 años, acababa de cenar cuando decidió irse en compañía de su hijo de tres años a una tienda ubicada en la Carrera 14B con 112B, barrio Los Olivos, para comprar los alimentos del desayuno.

Eran las 7:30 de la noche del pasado jueves y Rodríguez ya iba llegando a su destino cuando fue sorprendido por un sujeto quien lo apuñaló en el cuello y luego le disparó en la misma zona del cuerpo al igual que en la espalda. El joven murió de forma inmediata mientras que el niño resultó ileso.

El sicario huyó a pie de la escena exhibiendo su arma a los moradores de manera amenazante. Lo esperaba una moto en la esquina para poder huir.

El occiso era el 4 de 8 hermanos, deja a tres hijos y trabajaba en la bodega Las Trinitarias, situada cerca de su casa.