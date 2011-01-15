Oscar Romero

Investigadores de la Policía dieron con el paradero de un ganadero que había sido secuestrado por un grupo ilegal que penetró a su finca, en zona rural del municipio de San Martín, al sur del Cesar y por el cual exigían $10 mil millones para su liberación.

En el operativo fueron capturados dos miembros de una familia, padre e hijo, como presuntos integrantes de la banda que cometió el delito.

El coronel Hugo Javier Velásquez, comandante de Policía en este Departamento, indicó que varios sujetos incursionaron cubriéndose el rostro con pasamontañas a la finca Primavera, en la vereda El Barro, de donde se llevaron en contra de su voluntad al hacendado Jairo Yair Gómez Quiñónez, de 47 años, tras intimidar y reducir a los demás ocupantes.

'Los delincuentes usaron armas de corto y largo alcance. Iniciamos las investigaciones correspondientes y con apoyo de la comunidad dimos con la ubicación de la víctima en la vereda La Emirita, en la carretera principal que conduce al departamento de Norte de Santander', indicó el oficial.

En la acción se rescató sano y salvo al ganadero, mientras que las labores de inteligencia permitieron dar con dos de los presuntos responsables del plagio: Jonel Darío Sánchez Figueroa, de 45 años, y su hijo Brayan Sánchez, de 19, quienes tenían orden de captura por los delitos de secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego.

'La captura de estos sujetos se logró en asocio con la Fiscalía mediante un programa metodológico de entrevistas, búsqueda selectiva en base de datos, inspecciones y solicitudes a diferentes entidades. Los dos están señalados de pertenecer a la banda Los Morrocoyeros, que delinque en el sur del Cesar', sostuvo el coronel Velásquez.

Padre e hijo fueron detenidos en la vereda Betica, en la finca El Trapiche, en jurisdicción del municipio de Ocaña.

Por Miguel Barrios