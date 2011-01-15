Cuerpo NN sigue sin ser identificado en Medicina Legal - 7:30 a.m.

Un cuerpo sin vida fue encontrado ayer en la carretera oriental, vía Malambo, frente al local comercial ‘Pollolandia’. El hecho se registró alrededor de las 8:30 de la noche.

Residentes del sector afirman que anoche escucharon dos tiros y después encontraron a la persona tendida en el piso, sin signos vitales.

El cuerpo fue llevado a medicina legal y se mantiene aún con NN. Nadie se ha presentado a reconocer el cadáver.



Accidente en la Oriental: una persona herida - 9:00 a.m.

Un grave accidente se presentó esta mañana, alrededor de las 8:30 a.m., en la vía Oriental que comunica a Malambo con Barranquilla.

Un auto Hunday negro, de placas AWL-332, que iba a alta velocidad, se estrelló fuertemente en la parte delantera de un camión MACK, de placas SVF-921, el cual se encontraba en la mitad de la vía cuando intentaba descargar en su lugar de trabajo.

El auto quedó totalmente destruido y su conductor, un joven que aún no ha sido identificado, fue trasladado de urgencia a la clínica Altos de San Vicente.

Al parecer, el joven venía en estado de embriaguez. A raíz del accidente, se presentó un gran trancón en la vía. Las autoridades investigan los hechos.

EL HERALDO conoció que el joven se quejó de los servicios médicos, porque la ambulancia que lo trasladó lo llevó a una unidad asistencial lejana al lugar de los hechos, teniendo cerca la Clínica Campbell. El muchacho afirmó que intentó convencer a los enfermeros, pero ellos no quisieron atender su petición.



Celador fue herido a bala en circunstancias confusas - 9:30 a.m.

Un celador que se encontraba en su turno de trabajo, ubicado en la carrera 41 con calle 30, fue herido por sorpresa de un disparo en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Hospital Barranquilla.

El hombre fue identificado como Pedro Hernández Castro, de 36 años, quien reside en el barrio Sourdis de Barranquilla.

Los médicos confirmaron que afortunadamente la bala no afectó ningún órgano del cuerpo y el paciente se encuentra en estado estable de salud.

Hernández, quien lleva laborando 12 años en el mismo lugar, afirmó que desconoce los motivos por el cual quisieron asesinarlo. Afirmó que no tiene enemigos y sospecha que la persona que lo agredió tuvo que ser alguien conocido del sector, porque lo atacó por la espalda, desde una posición cercana.

El herido labora todos los días en el mismo lugar desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana.