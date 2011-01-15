Jairo Rendón

Entre las 6 y 10 de la mañana de ayer, alrededor de 400 agentes de la Policía, Sijín, Gaula grupo Goes, Esmad y Carabineros allanaron diversas sectores del barrio La Central de Soledad, considerado por las autoridades como el más peligroso del departamento del Atlántico.

Durante las requisas, la Policía hizo 13 capturas: la mayoría por venta de estupefacientes, uno por orden judicial, y dos por falsedad de documento legal.

'Todos estos sujetos están identificados. Los operativos continuarán en este y en todos los barrios en donde persista la delincuencia', afirmó ayer el general brigadier Óscar Pérez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

En cifras. En las ollas registradas, y con la ayuda de dos perros antinarcóticos, las autoridades incautaron 5.000 dosis de droga entre perico y marihuana.

Dos escopetas, una pistola calibre 7.65, y un revólver calibre 38 (todos con munición) fueron también decomisados. A estas se le suman 33 armas blancas.

Los oficiales también recuperaron una motocicleta Suzuki negra AX100 –placas BQI13– junto a dos vehículos: un Mazda 323 azul y un Renault Logan negro, placas AWL 827. Se presume que los automóviles fueron robados en el municipio de Manatí y en Barranquilla.

Durante los operativos la Policía requisó una casa, situada en la esquina de la cancha de microfútbol de La Central, que el general Pérez asegura le pertenece a uno de los más grandes jíbaros del sector, alias El Cobra.

La vivienda llama sospechosamente la atención y sobresale entre las otras viviendas del barrio por contar con lujos y un diseño fuera de lo común. Al registrarla no se encontró a nadie adentro.

En otra casa del barrio se hallaron tres cajas de whisky que contenían 36 botellas del licor adulterado y otras 24 de contrabando.