La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, ha expresado la urgencia de esclarecer los hechos ocurridos el 25 de diciembre de 2010 en el municipio de Patillal (Cesar), durante un concierto público que daba el cantante Silvestre Dangond, durante el cual besó en la frente y tocó sorpresivamente los genitales de un menor de edad de 14 años, toda vez que comprometen seriamente su dignidad e integridad moral.

La Procuradora Delegada designó a un Procurador Judicial de Familia para que haga especial vigilancia y seguimiento a este caso y solicitó a la Fiscalía General de la Nación impulsar las averiguaciones penales correspondientes para establecer si los mismos configuran un delito contra los derechos a la libertad, la integridad y la formación sexuales del niño, o una injuria por vía de hecho, u otro comportamiento jurídicamente desaprobado bajo la advertencia de que toda actuación de un funcionario público debe tomar en consideración el interés superior del niño y la situación de indefensión en que se encuentra cuando es víctima de este tipo de agresiones, con ocasión de la especial protección que por ser niño tiene en los instrumentos internacionales y en la Constitución Política.

De igual modo requirió que, al tiempo que se adelanten las averiguaciones penales respectivas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emprenda las acciones para la garantía y la restitución de los derechos del niño, lo cual implica imponer las medidas de protección que eventualmente se necesiten, de constatarse que el niño se encuentra en situación de riesgo.

'La protección integral de los derechos del niño afectado hace parte de los deberes positivos de garantía que tiene que cumplir el funcionario público y no puede limitarse a la investigación sobre la ocurrencia de los hechos y el eventual establecimiento de responsabilidades' agregó la Procuradora.

Por último emite un mensaje de urgencia a los medios de comunicación por cuanto las imágenes del concierto han sido difundidas con el rostro del niño afectado y no se ha reservado su identidad y por lo tanto no se ha protegido su integridad personal, como debe hacerse por tratarse de un menor de edad.