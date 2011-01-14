Archivo El Heraldo

Un tribunal de Buenos Aires rechazó la excarcelación de la modelo barranquillera Angie Sanclemente Valencia, quien está a la espera de ser juzgada por narcotráfico, informó hoy el Centro de Información Judicial.

La excarcelación solicitada por Sanclemente Valencia, detenida en una cárcel de la periferia de Buenos Aires, fue rechazada ante el 'peligro de fuga' si se la liberara antes de ser sometida a juicio, dictaminó el Tribunal Oral Penal 3, como también adujo la Fiscalía.

La modelo colombiana, apresada en mayo pasado, es acusada de formar parte de una banda de traficantes de cocaína, razón por la que además se le dictó un embargo de 3,2 millones de dólares sobre sus bienes.

La causa se inició al descubrirse un intento de tráfico de 55 kilos de cocaína desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires, hacia México, como destino intermedio, para terminar en España.

Sanclemente Valencia, quien ha negado todo vínculo con otros acusados por esos hechos, había pedido la excarcelación a la espera de su enjuiciamiento, previsto para este año y en el que deberá responder por el cargo de tentativa de narcotráfico.