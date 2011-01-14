Francisco Antonio Puello Osorio, un albañil de 39 años, quien fue baleado el 1 de enero a las 2 de la mañana mientras discutía con unos conocidos, al parecer pasados de trago por la celebración de Año Nuevo, murió anoche en el Hospital de Barranquilla, donde estuvo internado desde el incidente.

Los hechos ocurrieron en el barrio Santodomingo, carrera 5C con 76. Le propinaron 4 tiros en la discusión.

En noviembre de 2010 le habían matado un sobrino.