Francisco Antonio Puello Osorio, un albañil de 39 años, quien fue baleado el 1 de enero a las 2 de la mañana mientras discutía con unos conocidos, al parecer pasados de trago por la celebración de Año Nuevo, murió anoche en el Hospital de Barranquilla, donde estuvo internado desde el incidente.
Los hechos ocurrieron en el barrio Santodomingo, carrera 5C con 76. Le propinaron 4 tiros en la discusión.
En noviembre de 2010 le habían matado un sobrino.
Atracan estación de gasolina en Barranquillita.
4 sujetos a bordo de dos motocicletas irrumpieron esta mañana la tranquilidad de la estación de gasolina ‘Gazel’ ubicada en la carrera 24 con calle 30 esquina, en el sector de Barranquillita, para atracar a los usuarios que allí se encontraban, y el dinero que habían recaudado los trabajadores de la bomba.
Se llevaron en total 340mil pesos en efectivo. A una señora de Uniapuestas que estaba presente en el lugar también le quitaron un dinero.
Asaltan a empresario mientras hacía ejercicio en Villa Country.
Un importante empresario de la ciudad fue atracado esta mañana, a eso de las 6, mientras trotaba y hacía ejercicios en el sector de Villa Country.
Se trata de Salomón Janna, quien al percatarse de la presencia de los dos hombres apuntándole con un revólver, a cambio de sus pertenencias, se quitó una cadena y la tiró a la grama. Los sujetos, que se movilizaban en una moto, se apoderaron de ella y huyeron.