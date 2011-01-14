De acuerdo con el informe de las autoridades, Alexis Camargo Linares, de 31 años, encontrado muerto a tiros en un sector de la margen derecha del río Guatapurí, era desmovilizado de las autodefensas.

El coronel Hugo Javier Velásquez, comandante de la Policía en el Cesar, dijo que 'adelantamos las investigaciones para establecer móviles y autores del homicidio, pero lo que hemos establecido es que se trataba de un desmovilizado'.

El cadáver de Camargo, natural del municipio de Codazzi, fue hallado en un paraje de la margen derecha del río Guatapurí, luego de que los lugareños escucharan siete disparos. Al comienzo hubo temor, pero cuando los vecinos del lugar se atrevieron a ver qué ocurrió se encontraron con el cuerpo, dando aviso a las autoridades.