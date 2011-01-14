Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra de 2 ex integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida.

La investigación se remonta al 24 de diciembre de 2006, cuando tropas de la mencionada fuerza reportaron que en el corregimiento Miraflores, municipio de Majagual (Sucre), se libró un combate con un grupo armado ilegal en el que fue muerto un hombre no identificado.

Posteriormente se estableció que la víctima era Larry José Torres Peña, que hacía 3 meses había desertado de la Infantería de Marina, y a quien sus victimarios despojaron de sus documentos de identidad.

La decisión afecta a los ex soldados: Eric Fernando Contreras Delgado y Giovany Enrique Carrillo Olmos, quienes están privados de la libertad.

A este proceso se encuentran vinculadas otras 8 personas.