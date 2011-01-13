Eduardo Garcia

El avance que se tiene hace parte de la reserva sumarial, sin embargo, aumentaron el pie de fuerza para continuar con los operativos de búsqueda de Roberto Vargas, alias el Gavilán, máximo cabecilla de los ‘Urabeños’ en la zona costera de Córdoba.

Al término de un consejo de seguridad en San Bernardo, las autoridades desmintieron la captura de dos personas presuntamente vinculadas con el crimen de los estudiantes. Confirmaron que si se han realizados varios allanamientos tanto en la zona rural como en el perímetro urbano de San Bernardo.

El contralmirante César Augusto Narváez, comandante de las Fuerza Naval del Caribe, anunció fortalecer el grupo inter institucional del estado para contrarrestar el delito en las Costa de Córdoba y evitar que se repita un hecho como el crimen de los jóvenes. Dijo que entre el 2009 y 2010, en San Bernardo, se redujo en un 37% el índice de criminalidad. 'Pero se va a fortalecer el trabajo de inteligencia hasta ubicar las estadísticas en cero asesinatos'.

Se entregan 11 miembros de los ‘Urabeños’

Este medio día se entregaron en el sur de Córdoba 11 miembros de la banda criminal los ‘Urabeños’.

Los hombres se desmovilizaron por el maltrato y el engaño, según informó uno de ellos. Al interior de la organización no hay permiso para descansar y la orden que había recibido el comandante de escuadra era asesinar a sus mismos compañeros en caso de insistir con salir a visitar a la familia.

La desmovilización ocurrió en la vereda Samaria, zona rural de Puerto Libertador, sur de Córdoba. Uno de los hombres que se entregaron es menor de edad. Todos conformaban la estructura del bloque pacificadores del Bajo Cauca y Córdoba, al mando de alias Javier.

Uno de los desmovilizados reveló que existe maltrato físico y verbal al interior de la organización criminal. Hace 5 meses no reciben el salario de 700.000 pesos que se les ofreció. Las 11 personas entregaron 12 fusiles de referencia M16 y AK47, también una pistola 9 milímetros. Se motivaron a demás por la presión que ejercen la Policía y el Ejército en el sur de Córdoba hacia donde se ha desplegado el operativo que tiene como fin capturar a Roberto Vargas, alias Gavilán.

Por Eduardo García

Expertos del CTI reconstruyen escena del crimen en San Bernardo

Miembros del grupo de criminalística del CTI y efectivos de la Policía Nacional, enviados por un Fiscal especializado contra bandas emergentes, reconstruyen desde esta mañana la escena del crimen donde fueron ultimados los 2 estudiantes bogotanos el pasado 10 de enero.

En la zona, un amplio número de integrantes del Comando Jungla de la Policía realizan operativos de búsqueda en zonas sospechosas para dar con el paradero de los responsables.

Durante todo el día se ha prohibido el ingreso de civiles a zonas cubiertas por manglares, potreros y de cultivos de algodón.

Mil policías persiguen a ‘Gavilán’ y jefes de Bacrim en Córdoba

El director de la Dijín, general Carlos Mena Bravo, informó que ayer fueron enviados a Córdoba y las regiones del Bajo Cauca y el Urabá Antioqueño más de mil agentes.

La misión será enfrentar la ola criminal que este año, deja ya 26 personas muertas. Incluyendo a los universitarios bogotanos Mateo Matamala y Margarita Gómez, baleados el pasado lunes en Boca Tinajoles, vereda del municipio San Bernardo del Viento.

'Por instrucciones del director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, se traslado a este personal a las zonas donde viene operando la banda criminal Los Urabeños', le dijo el Oficial a EL HERALDO.

Los uniformados serán ubicados en los sectores más críticos y serán dirigidos directamente por el general Luis Pérez, comandante de la Regional 6 de la institución.

La colaboración de la ciudadanía, recalcó Mena, será fundamental para esclarecer los casos. 'Esperamos que la ciudadanía nos apoye con información, para capturar y judicializar y dar una buena sensación de seguridad', dijo.

Y agregó que el objetivo no son solo los autores intelectuales y materiales de la muerte de los universitarios, sino de los múltiples homicidios que ocurrieron el año anterior.

En su mayoría, los asesinatos están asociados a pugnas entre las bandas criminales (Bacrim) al servicio del narcotráfico.

Identificado. Los sicarios de la pareja de estudiantes de la Universidad de Los Andes ya están identificados.

Así lo confirmó el general Mena, que también reveló que el autor intelectual del doble crimen sería el cabecilla de Los Urabeños, Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, uno de los delincuentes más buscados en ese Departamento.

'No podría por ahora revelar por ahora los nombres de los autores materiales, por lo que estamos en curso de emitir las órdenes de captura por el juez de Control de Garantías', explicó el Oficial.

Mena reiteró que los estudiantes habrían sido confundidos con agentes de inteligencia, 'debido a que estaban en un paraje desolado y alejado, que, al parecer, no suele ser visitado por turistas'.

Sobre Gavilán, señaló que es buscado desde 2009 en Córdoba y que trabaja en la jefatura de la banda con los hermanos Úsuga David: Dairo Antonio, apodado Otoniel o Mauricio, y Juan de Dios, conocido como Giovanny.

Por Tomás Betín del Río