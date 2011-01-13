Con un operativo efectuado por miembros de la Sijín adscritas a la Policía Metropolitana de Barranquilla, se logró la captura en las últimas horas de una persona a quien se le indicia presuntamente de ser pertenecer y ser cabecilla de una banda delincuencial.

La captura se realizó en la Carrera 9 con calle 97 del barrio Evaristo Surdís de Barranquilla, gracias a la información oportuna de la red de colaboradores de la Policía y a la investigación de la Policía Nacional. El capturado posee una orden de captura vigente por el delito de Concierto para Delinquir Agravado, ordenada por la Fiscalía General de la Nación, en donde es vinculado como presunto integrante de una banda criminal.

Así mismo el antes mencionado al momento de practicarle la requisa se identificó con una cedula de ciudadanía y una licencia de conducción a nombre de otra persona.