Los politraumatismos que José Arturo Ambrosio Fúquene sufrió el pasado 3 de diciembre cuando se volcó la tractomula que manejaba mientras que intentó esquivar un hueco en la vía que conduce de Valledupar a Bosconia, ocasionaron su muerte este martes en la noche.

Después del accidente, ocurrido en la fecha señalada las 9 p.m., a la altura del kilómetro 77, Ambrosio fue trasladado inicialmente al hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar.



Por el aplastamiento de su brazo izquierdo y problemas vasculares que le comprometieron la pierna derecha fue trasladado a la Clínica Campbell de la calle 30 de Barranquilla.



Falleció en dicho centro médico al no soportar la amputación que le hacían en su pierna.



Su sobrino, Adrián Murcia Ambrosio, dice que la muerte de su familiar se debe al mal estado de la vía y denuncia esta situación que podría costarle la vida a otros conductores. El occiso tenía 39 años, era de Cundinamarca y deja a 4 hijos.



Por otro lado, falleció en la misma fecha y clínica Carlos Moalen Mendoza, 39 años, luego de accidentarse en la calle 12 Carrera 1D, barrio Centro de Malambo. Iba en una motocicleta color plata, marca Sigma y al parecer se estrelló cuando evitó atropellar a una persona que caminaba en la vía.